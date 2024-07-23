Тилл: Перри в бою с Полом выглядел любителем, который никогда даже не тренировался

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весепосле поражения отв боксерском поединке.

«Джейк выглядел уставшим после первого раунда, а Майк просто спотыкался о собственные ноги. Мне показалось, что Майка никто никогда не тренировал. Он просто выглядел там полным любителем, и это действительно так. Да, Майк король в боях на голых кулаках. Но в боях голых кулаках нет такого профессионализма, как на ринге. Там никого нет. Он должен был победить Джейка. Или хоть бы показать себя достойно с учетом того, что Джейк был на 40 фунтов тяжелее его»

Перри уступил Полу нокаутом в шестом раунде в боксерском бою. Для Майка это был дебют на ринге после пяти побед кряду в кулачных поединках.