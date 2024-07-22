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    Дастин Порье: Майку Тайсону 60 лет, надеюсь, его бой с Полом отменят

    Бои ММА UFC Бокс Майк Тайсон Джейк Пол Дастин Порье
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Дастин Порье надеется, что боксерский бой Майка Тайсона с Джейком Полом не состоится.

    Дастин Порье
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    Дастин Порье

    «Я не хотел, чтобы это произошло. Майку Тайсону 60 лет. Я не хотел бы видеть этого поединка. И я надеюсь, что этого не произойдет. Я не хочу видеть, как Тайсон выйдет на ринг и получит травму. Ему 60 лет, и он дерется с молодым парнем спортивного телосложения, у которого есть деньги, чтобы собрать вокруг себя лучших людей и построить хороший тренировочный лагерь. Он опасен. Я ничего не имею против Пола. Я ходил на его бой против Тайрона Вудли и помню, что было»

    Бой Тайсона и Пола предварительно запланирован на 15 ноября. В своем недавнем поединке Джейк отправил в нокаут чемпиона кулачной лиги BKFC Майка Перри.

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