Дана Уайт готов организовать бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну

По информации от спортивного комментатора, стало известно, что глава UFCготов организовать бой

Сам поединок может состояться в Саудовской Аравии под эгидой одного из местных промоушенов. UFC станет со-промоутером, который поспособствует организации встречи.

Фрэнсис Нганну сейчас является бойцом лиги PFL. Ранее он был чемпионом UFC в тяжелом весе. В январе прошлого года «Хищник» объявил об уходе из лиги Даны Уайта.

Нганну подписал контракт с PFL, а также провел 2 боксерских боя с Фьюри и Джошуа, которым проиграл. Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. В марте прошлого года он выиграл вакантный титул, удосрочив Сирила Гана.