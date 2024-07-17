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    Дана Уайт готов организовать бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну

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    По информации от спортивного комментатора Джо Рогана, стало известно, что глава UFC Дана Уайт готов организовать бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    Сам поединок может состояться в Саудовской Аравии под эгидой одного из местных промоушенов. UFC станет со-промоутером, который поспособствует организации встречи.

    Фрэнсис Нганну сейчас является бойцом лиги PFL. Ранее он был чемпионом UFC в тяжелом весе. В январе прошлого года «Хищник» объявил об уходе из лиги Даны Уайта.

    Нганну подписал контракт с PFL, а также провел 2 боксерских боя с Фьюри и Джошуа, которым проиграл. Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. В марте прошлого года он выиграл вакантный титул, удосрочив Сирила Гана.

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