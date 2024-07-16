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    Джон Аник: Бой Эдвардса и Чимаева гораздо интереснее, чем реванш Леона с Мухаммадом

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Хамзат Чимаев
    Спортивный комментатор UFC Джон Аник считает, что бой Леона Эдвардса и Хамзата Чимаева стал бы более громким, чем реванш «Рокки» с Белалом Мухаммадом.

    Леон Эдвардс (слева)
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    Леон Эдвардс (слева)

    «Трудно не отбросить эти мысли полностью, ведь на самом деле для обоих спортсменов это было неожиданное событие. Леону предстояло встретиться с Хамзатом Чимаевым — один из давно запланированных боев в полусреднем весе. Так было бы лучше для дивизиона. Но в итоге Белал стал тем парнем, который вышел на титульный бой. На данный момент Леон и Белал просто разные спортсмены. Я знаю, что они оба повысили уровень. Я отдаю Эдвардсу должное за эти две победы над Усманом»

    Эдвардс на UFC 304 проведет третью защиту титула в полусреднем весе против Белала Мухаммада. Ранее Леон одолел по очкам Колби Ковингтона.

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