Перейра: Адесанья победит Дю Плесси и продолжит творить историю

Самый быстрый двойной чемпион в истории UFC рассказал , за кого будет болеть в поединке

«Люди спрашивали меня об Адесанье и дю Плесси, я сказал, что не вижу, такого исхода, чтобы Адесанья проиграл. То, что он сказал это обо мне, не означает, что я скажу это в ответ. Это то, что я думаю. Я не думаю, что "Иззи" проиграет этот бой. Я надеюсь, он победит, потому что у него прекрасная история. Я думаю, он должен продолжить творить эту историю. Я уже дрался с ним и не собираюсь говорить о нем ничего плохого, потому как не сержусь на него, никаких обид»

Адесанья победил Перейру в апреле 2023 года, но 5 месяцев спустя проиграл Шону Стрикленду и отдал ему титул в среднем весе. На UFC 305 Исраэль подерется за пояс с Дрикусом Дю Плесси.