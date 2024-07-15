ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс (сборная Испании, в центре)Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров
  • 14:38
    • «Краснодар» согласовал контракт с бразильским защитником
  • 14:29
    • Сборная Замбии хочет провести товарищеский матч с Россией
    Все новости спорта

    Перейра: Адесанья победит Дю Плесси и продолжит творить историю

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Алекс Перейра Шон Стрикланд
    Самый быстрый двойной чемпион в истории UFC Алекс Перейра рассказал, за кого будет болеть в поединке Исраэля Адесаньи и Дрикуса Дю Плесси.

    Алекс Перейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Перейра

    «Люди спрашивали меня об Адесанье и дю Плесси, я сказал, что не вижу, такого исхода, чтобы Адесанья проиграл. То, что он сказал это обо мне, не означает, что я скажу это в ответ. Это то, что я думаю. Я не думаю, что "Иззи" проиграет этот бой. Я надеюсь, он победит, потому что у него прекрасная история. Я думаю, он должен продолжить творить эту историю. Я уже дрался с ним и не собираюсь говорить о нем ничего плохого, потому как не сержусь на него, никаких обид»

    Адесанья победил Перейру в апреле 2023 года, но 5 месяцев спустя проиграл Шону Стрикленду и отдал ему титул в среднем весе. На UFC 305 Исраэль подерется за пояс с Дрикусом Дю Плесси.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Алания» порадует фанатов победой?
  • «Алания» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Спартак» уверенно расправится с узбеками
  • «Спартак» — «Насаф». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Уачипато» быстро приструнит уругвайцев
  • «Уачипато» — «Расинг» Монтевидео. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Уачипато — Расинг Монтевидео
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кепфер — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шэмрок Роверс — Викингур Рейкьявик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дечич — ТНС
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры