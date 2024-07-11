Стрикленд: Уиттакер получит титульник после того, как я верну пояс

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе рассказал , когда проведет поединок против, нынешнего третьего номера рейтинга и экс-претендента на титул в этой категории.

«Мысль о том, что Уиттакер получит титульный бой раньше меня, чертовски дикая. У Роберта уже счет 0-3 против Дю Плесси и Адесаньи. Хотя я ранее победил обоих этих чуваков. Имеют ли значение рейтинги? Считаю, что в данной ситуации UFC должен поступить правильно. Что касается моего поединка против Роберта, то я не говорю, что он не состоится. Уиттакер хочет титул? Что ж, он получит свой шанс, но только после того, как я верну себе пояс»

Стрикленд на данный момент является первым номером рейтинга средней весовой категории в UFC. Ранее он потерпел поражение раздельным решением судей от Дрикуса Дю Плесси. Уиттакер в последнем бою нокаутировал в первом раунде Икрама Алискерова.