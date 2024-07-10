Пол Малиньяджи: Стивенсон доказал, что он лучший боксер-легковес в мире

, бывший чемпион мира по боксу в полусреднем дивизионе, назвал обладателя титула WBC в категории до 61лучшим бойцом в легком весе.

«После победы над Артемом Арутюняном Шакур Стивенсон снова показал, насколько он хорош. Я не ожидаю, что Стивенсон превратится в бойца, который обеспечит шоу в ринге, но он точно способен победить Джервонту Дэвиса. Я наблюдал за тем, как ему удается находить путь к победе в каждом бою. Он может постоянно делать так, чтобы это выглядело без каких-либо усилий. Думаю, Стивенсон уже доказал, что он лучший боксер-легковес в мире»

В недавнем поединке Шакур Стивенсон одолел единогласным решением судей Артема Арутюняна. Для непобежденного американца это была первая защита титула WBC в легком весе.