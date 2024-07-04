Пенья считает, что должна подраться за титул раньше Харрисон

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе назвала себя главным претендентом на титул и считает, что должна подраться за пояс раньше

«Женщины в этой категории ненавидят меня больше всего. Мой поединок с Пеннингтон гораздо важнее для дивизиона, чем ее бой с Харрисон»

Джулианна Пенья является первым номером рейтинга женского легчайшего дивизиона UFC. В последнем поединке она проиграла единогласным решением судей Аманде Нуньес в ответном бою и лишилась пояса.

Кайла Харрисон, которую промоушен рассматривает в качестве потенциального претендента, идет пятой в ростере. Ранее она выиграла досрочно во втором раунде у Холли Холм.