Пенья считает, что должна подраться за титул раньше Харрисон

Джулианна Пенья (слева) Фото: globallookpress.com
«Женщины в этой категории ненавидят меня больше всего. Мой поединок с Пеннингтон гораздо важнее для дивизиона, чем ее бой с Харрисон»
Джулианна Пенья является первым номером рейтинга женского легчайшего дивизиона UFC. В последнем поединке она проиграла единогласным решением судей Аманде Нуньес в ответном бою и лишилась пояса.
Кайла Харрисон, которую промоушен рассматривает в качестве потенциального претендента, идет пятой в ростере. Ранее она выиграла досрочно во втором раунде у Холли Холм.