Джек Кэттеролл подерется с экс-чемпионом WBC Реджисом Прогрейсом

Профессиональный боксер, третий номер рейтинга первого полусреднего дивизиона по версии WBC, проведет следующий поединок против, экс-чемпиона мира по этой линии.

Их встреча состоится 24 августа. Кэттеролл подходит к этому противостоянию после победы по очкам над бывшим абсолютным чемпионом мира в этом весе Джошем Тейлором.

Прогрейс на данный момент является четвертым номером рейтинга по версии IBF. В последнем поединке в прошлом году он потерпел поражение от Девина Хэйни и лишился титула WBC.

Победитель грядущего противостояния между Кэттероллом и Прогрейсом может стать следующим претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.