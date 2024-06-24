ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат сборной ГерманииДневник Евро-2024. Венгрия вытянула себя за уши в плей-офф, Германия осталась первой, Нойер установил новый рекорд
    Все новости спорта

    Джек Кэттеролл подерется с экс-чемпионом WBC Реджисом Прогрейсом

    Бои Бокс WBO WBC WBA IBF Девин Хэйни
    Профессиональный боксер Джек Кэттеролл, третий номер рейтинга первого полусреднего дивизиона по версии WBC, проведет следующий поединок против Реджиса Прогрейса, экс-чемпиона мира по этой линии.

    Джек Кэттеролл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Кэттеролл

    Их встреча состоится 24 августа. Кэттеролл подходит к этому противостоянию после победы по очкам над бывшим абсолютным чемпионом мира в этом весе Джошем Тейлором.

    Прогрейс на данный момент является четвертым номером рейтинга по версии IBF. В последнем поединке в прошлом году он потерпел поражение от Девина Хэйни и лишился титула WBC.

    Победитель грядущего противостояния между Кэттероллом и Прогрейсом может стать следующим претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Албания не проиграет Испании?
  • Албания — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В решающем матче Кубка результативность «Ойлерз» устремится вверх
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Монфис — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры