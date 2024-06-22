Даниэль Кормье: Алекс Перейра теперь лицо UFC

, экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах, назвал новым лицом промоушена

«Будет сложно превзойти Конора Макгрегора в том, что касается звездной мощи. У вас все еще есть Исраэль Адесанья. У вас все еще есть Джон Джонс. Но когда я думаю о лице компании, из-за его стойкости, его активности, его готовности драться, то всегда в мыслях присутствует другой парень. Алекс Перейра теперь лицо UFC. Он был хэдлайнером UFC 300. И Алекс снова выходит драться в сжатые сроки на UFC 303. Звезда имени Алекса Перейры продолжает расти»

Алекс Перейра ранее был чемпионом UFC в среднем весе. На данный момент бразильцу принадлежит титул в полутяжелой категории. На UFC 303 в главном событии вечера он проведет вторую защиту пояса против Иржи Прохазки.