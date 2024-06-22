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    Даниэль Кормье: Алекс Перейра теперь лицо UFC

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Джон Джонс Исраэль Адесанья Алекс Перейра Иржи Прохазка Дана Уайт  Даниэль Кормье
    Даниэль Кормье, экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах, назвал Алекса Перейру новым лицом промоушена Даны Уайта.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Будет сложно превзойти Конора Макгрегора в том, что касается звездной мощи. У вас все еще есть Исраэль Адесанья. У вас все еще есть Джон Джонс. Но когда я думаю о лице компании, из-за его стойкости, его активности, его готовности драться, то всегда в мыслях присутствует другой парень. Алекс Перейра теперь лицо UFC. Он был хэдлайнером UFC 300. И Алекс снова выходит драться в сжатые сроки на UFC 303. Звезда имени Алекса Перейры продолжает расти»

    Алекс Перейра ранее был чемпионом UFC в среднем весе. На данный момент бразильцу принадлежит титул в полутяжелой категории. На UFC 303 в главном событии вечера он проведет вторую защиту пояса против Иржи Прохазки.

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