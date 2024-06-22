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    Макгрегор: Чендлеру нужно подраться 10 раз, чтобы получить гонорар, как за наш бой

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор защищает Майкла Чендлера от критики со стороны общественности из-за долгого ожидания их боя.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «За другие бои Чендлеру не заплатят в 10 раз больше, чем указано в его контракте на наш поединок. Это означает, что ему нужно будет провести 10 боев, чтобы заработать столько, сколько он заработал бы в нашем противостоянии. Поэтому я тот самый боец. Я не знаю, как объяснить это тем, кто говорит, что Майкл мог бы провести 2 или 3 боя к настоящему моменту времени вместо ожидания. Ему понадобится 10 поединков, чтобы сравняться с прибылью по этому чеку»

    Напомним, что бой Чендлера и Макгрегора на UFC 303 был отменен из-за травмы ирландца. Конора в преддверии турнира сломал палец на ноге и снялся с поединка.

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