Макгрегор: Чендлеру нужно подраться 10 раз, чтобы получить гонорар, как за наш бой

Экс-чемпион UFC в двух весовых категорияхот критики со стороны общественности из-за долгого ожидания их боя.

«За другие бои Чендлеру не заплатят в 10 раз больше, чем указано в его контракте на наш поединок. Это означает, что ему нужно будет провести 10 боев, чтобы заработать столько, сколько он заработал бы в нашем противостоянии. Поэтому я тот самый боец. Я не знаю, как объяснить это тем, кто говорит, что Майкл мог бы провести 2 или 3 боя к настоящему моменту времени вместо ожидания. Ему понадобится 10 поединков, чтобы сравняться с прибылью по этому чеку»

Напомним, что бой Чендлера и Макгрегора на UFC 303 был отменен из-за травмы ирландца. Конора в преддверии турнира сломал палец на ноге и снялся с поединка.