Экс-чемпион WBC Прогрейс хочет подраться против Кэттерола или Маттиаса

Экс-чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории по версии WBC рассказал , с кем хочет подраться в своем следующем поединке.

«Каждый раз, когда кто-то дерется в 140 фунтах, дивизион меняется. Карты продолжают меняться, но я все еще в выигрыше. Моя цель — стать трехкратным чемпионом мира. Дайте мне бой с Кэттеролом или Маттиасом»

Субриэль Маттиас на данный момент является чемпионом мира по версии IBF. Джек Кэттерол накануне победил единогласным решением бывшего обладателя всех титулов Джоша Тейлора по очкам и получил статус претендента по линии WBO.

Реджис Прогрейс в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей Девину Хэйни и потерял чемпионский пояс WBC.