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    Экс-чемпион WBC Прогрейс хочет подраться против Кэттерола или Маттиаса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни
    Экс-чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории по версии WBC Реджис Прогрейс рассказал, с кем хочет подраться в своем следующем поединке.

    Джек Кэттерол (слева)
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    Джек Кэттерол (слева)

    «Каждый раз, когда кто-то дерется в 140 фунтах, дивизион меняется. Карты продолжают меняться, но я все еще в выигрыше. Моя цель — стать трехкратным чемпионом мира. Дайте мне бой с Кэттеролом или Маттиасом»

    Субриэль Маттиас на данный момент является чемпионом мира по версии IBF. Джек Кэттерол накануне победил единогласным решением бывшего обладателя всех титулов Джоша Тейлора по очкам и получил статус претендента по линии WBO.

    Реджис Прогрейс в предыдущем поединке уступил единогласным решением судей Девину Хэйни и потерял чемпионский пояс WBC.

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