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    Кевин Холлэнд назвал причину отказа от боя Ником Диасом

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Кевин Холлэнд, занимающий 15-ю строчку в рейтинге, рассказал, почему отказался от поединка с ветераном Ником Диасом.

    Кевин Холлэнд
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    Кевин Холлэнд

    «Я просто не хочу никого ждать. Похоже, ожидание — это просто не та игра, в которой я когда-либо был по-настоящему хорош. Ждать, когда тебе заплатят, ждать отказа — это просто отстой. Обычно, когда так происходит, я проигрываю. Долгие ожидания оборачиваются для меня громкими поражениями. Вы просто этого не понимаете этого. Я вынужден драться чаще, потому что я не так популярен, как Конор Макгрегор. Я думаю, наш бой с Диасом точно не случится, потому что у него уже появился другой соперник»

    Холлэнд на UFC 302 в основном карде подерется против Михала Олексейчука. Ранее Кевин потерпел поражение единогласным решением судей от Майкла Пейджа.

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