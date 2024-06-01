Кевин Холлэнд назвал причину отказа от боя Ником Диасом

Топовый боец среднего дивизиона UFC, занимающий 15-ю строчку в рейтинге, рассказал , почему отказался от поединка с ветераном

«Я просто не хочу никого ждать. Похоже, ожидание — это просто не та игра, в которой я когда-либо был по-настоящему хорош. Ждать, когда тебе заплатят, ждать отказа — это просто отстой. Обычно, когда так происходит, я проигрываю. Долгие ожидания оборачиваются для меня громкими поражениями. Вы просто этого не понимаете этого. Я вынужден драться чаще, потому что я не так популярен, как Конор Макгрегор. Я думаю, наш бой с Диасом точно не случится, потому что у него уже появился другой соперник»

Холлэнд на UFC 302 в основном карде подерется против Михала Олексейчука. Ранее Кевин потерпел поражение единогласным решением судей от Майкла Пейджа.