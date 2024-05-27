Эдвардс: Макгрегор победит Чендлера, Конор очень меткий боец

Чемпион UFC в полусреднем дивизионефаворитом в поединке против

«Я думаю, Макгрегор победит его. Если посмотреть на них стилистически, то я вижу, что Конор очень меткий боец, хорошо контратакующий, а Чендлер вновь включит свою агрессию. Ему нравится развлекать толпу и устраивать драки. К тому же, он слишком мал ростом. Я чувствую, что Макгрегор собирается отдать инициативу противнику и перейти в более оборонительный стиль. Это будет хороший бой, но я отдаю предпочтение Конору в этом поединке»

Макгрегор и Чендлер подерутся на UFC 303 29 июня. Для Конора это будет первый бой за 3 года. Напомним, что он ранее был чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах.