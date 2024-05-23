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    Биспинг считает, что Фьюри после проигрыша Усику может столкнуться с алкоголизмом

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Майкл Биспинг
    Спортивный комментатор UFC Майкл Биспинг переживает, что Тайсон Фьюри не сумеет оправиться психологически после поражения от Александра Усика.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Честно говоря, я беспокоюсь за Тайсона Фьюри. Это была главная тема разговора с моим отцом, когда мы вчера обсуждали данную ситуацию по телефону. Мы все помним, как Тайсон Фьюри и раньше боролся с депрессией. Тогда погряз в проблемах: алкоголизм, токсикомания, плохие люди…. Когда ты проигрываешь бой, то это тяжело. Я по себе знаю, как это тяжело. Мой отец говорил, что это поражение будет настоящим испытанием для Тайсона Фьюри, ведь он может вновь скатиться по наклонной»

    Напомним, что Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Для Тайсона это первое поражение в карьере.

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