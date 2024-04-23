Дейвисон Фигередо хочет подраться с Домиником Крузом на UFC 303

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе объявил о желании провести поединок с экс-обладателем титула в легчайшем весе

«Люди бросают под меня разные имена, но чего я действительно хочу, так это осуществить свою мечту, а именно встретиться с Домиником Крузом. У Доминика громкое имя, и все знают его историю в UFC. Он работает в UFC и всегда в центре внимания, и я надеюсь однажды сразиться с ним. Я думаю, Круз — соперник, который мог бы вывести меня на титульный бой. Для меня было бы честью подраться в карде с Конором Макгрегором в июне. Это зависит от того, подпишет ли Круз контракт. Но я хочу подраться с ним на UFC 303»

Фигередо занимает восьмую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В последнем поединке он одолел удушающим приемом во втором раунде Коди Гарбрандта.