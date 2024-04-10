Уиттакер: Никал не заслуживает драться в основном карде UFC 300

Топовый боец средней весовой категории раскритиковал матчмейкеров UFC за то, что те включили в основной кард поединокпротив

«Я не думаю, что этот бой должен выше Иржи и Ракича, я чувствую, что это неуважение, просто потому, что Иржи был чемпионом. Я не знаю, проявите немного уважения. Бо Никал, давай не будем ходить вокруг да около. Просто посмотри на имена, которые Иржи побеждал, и скажи мне, кого победил ты. Не понимаю, почему Бо дерется в главном карде турнира UFC 300, тогда как Ракич, Фигередо и Гарбрандт в прелимах. Не знаю, как так вышло. UFC поступили грязно с другими парнями. Бо Никала усиленно продвигают, но вы смотрите на имена, с которыми он дрался, и с кем он будет драться вновь»

Никал ранее провел в UFC всего 2 поединка, в которых одержал 2 победы. При этом бывшие чемпионы промоушена Коди Гарбрандт, Дейвисон Фигередо, Иржи Прохазка, Алджамейн Стерлинг в отличие от Бо на 300-м юбилейном турнире будут драться в предварительном карде.