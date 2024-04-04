Уиттакер: Дю Плесси может побить Адесанью, как и Стрикленд

Третий номер рейтинга средней весовой категории UFC считает , что унет шансов в поединке против

«Мне больно, что Адесанья снова дерется за титул. Но я понимаю. Дрикус сам напросился на это. Он чемпион, он получает то, что хочет. Дрикус крепок, как гвоздь, но он неуклюж. Но я также вижу, как Дю Плесси просто ставит Адесанью в неловкое положение и выбивает его из ритма. Мы видели, что было, когда Адесанья дрался со Стриклендом. Шон увеличил темп и поставил его на место, изменив ритм боя. Адесанья не очень хорошо адаптировался к этому. Я думаю, что Дю Плесси может также побить Адесанью, как и Стрикленд»

Адесанья является следующим претендентом на титул UFC в среднем весе. На данный момент новозеландец занимает вторую позицию в рейтинге.