Атлас: Нелепо слышать, как фанаты называют «Канело» величайшим боксером

Известный тренер боевых искусств рассказал , что поможетстать одним из величайших боксеров в истории второго среднего дивизиона.

«Нелепо слышать, как фанаты называют "Канело" величайшим боксером. Я понимаю. Он отличный боец. И здесь нет никаких проблем. И он в боксе уже чертовски долго, с 16 лет — а ему всего 33. Удивительно, как долго он уже в этой игре. Он выиграл всевозможные титулы, но он действительно хорошо выбирал места для своих боев и подходящих соперников. Впрочем, ты можешь выбирать места, если ты парень с деньгами. Но все же он не величайший боксер. Если Альварес когда-нибудь захочет аргументировать это, то он должен сразиться с Бенавидесом. Забудь о том, что ты величайший мексиканец всех времен, если ты не будешь драться с Бенавидесом. Если ты откажешь от этого боя, то ты не можешь называть себя величайшим боксером в истории второго среднего весе»

«Канело» сейчас является абсолютным чемпионом мира по боксу в весе до 76,2 кг. Дэвиду Бенавидесу в этой категории принадлежит временный титул WBC и в отличие от Альвареса он никому ранее не проигрывал в карьере.