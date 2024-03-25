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    Атлас: Нелепо слышать, как фанаты называют «Канело» величайшим боксером

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Известный тренер боевых искусств Тедди Атлас рассказал, что поможет Саулю Альваресу стать одним из величайших боксеров в истории второго среднего дивизиона.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Нелепо слышать, как фанаты называют "Канело" величайшим боксером. Я понимаю. Он отличный боец. И здесь нет никаких проблем. И он в боксе уже чертовски долго, с 16 лет — а ему всего 33. Удивительно, как долго он уже в этой игре. Он выиграл всевозможные титулы, но он действительно хорошо выбирал места для своих боев и подходящих соперников. Впрочем, ты можешь выбирать места, если ты парень с деньгами. Но все же он не величайший боксер. Если Альварес когда-нибудь захочет аргументировать это, то он должен сразиться с Бенавидесом. Забудь о том, что ты величайший мексиканец всех времен, если ты не будешь драться с Бенавидесом. Если ты откажешь от этого боя, то ты не можешь называть себя величайшим боксером в истории второго среднего весе»

    «Канело» сейчас является абсолютным чемпионом мира по боксу в весе до 76,2 кг. Дэвиду Бенавидесу в этой категории принадлежит временный титул WBC и в отличие от Альвареса он никому ранее не проигрывал в карьере.

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