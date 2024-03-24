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    Алимханулы предложил Бенавидесу провести поединок

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес
    Чемпион мира по боксу в средней весовой категории по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в своих соцсетях бросил вызов представителю второго среднего дивизиона Дэвиду Бенавидесу.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Я слышал, ты хочешь драться с лучшими. Ты, наверное, понимаешь, что наш поединок хотели бы увидеть многие фанаты. Готов подняться на дивизион выше, если у тебя не получится сделать вес. Можем подраться на твоей территории»

    Алимханулы в последнем своем поединке нокаутировал Винченцо Гуальтьери и взял второй пояс в среднем весе. Казахстанец пока что идет в карьере без единого поражения.

    На его счету 15 выигранных поединков на ринге. Бенавидес сейчас является временным чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе. Как и Жанибек, Дэвид никому ранее не проигрывал в карьере.

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