Алимханулы предложил Бенавидесу провести поединок

Дэвид Бенавидес (слева) Фото: globallookpress.com
«Я слышал, ты хочешь драться с лучшими. Ты, наверное, понимаешь, что наш поединок хотели бы увидеть многие фанаты. Готов подняться на дивизион выше, если у тебя не получится сделать вес. Можем подраться на твоей территории»
Алимханулы в последнем своем поединке нокаутировал Винченцо Гуальтьери и взял второй пояс в среднем весе. Казахстанец пока что идет в карьере без единого поражения.
На его счету 15 выигранных поединков на ринге. Бенавидес сейчас является временным чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе. Как и Жанибек, Дэвид никому ранее не проигрывал в карьере.