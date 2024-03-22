Шакур Стивенсон может стать следующим оппонентом Райана Гарсии

Звездный американский боксер назвал условие, при котором он в ближайшее время согласен будет подраться с чемпионом мира в легком весе по версии WBC

«Я хочу реванш с "Танком". Если я не смогу добиться реванша, мы начнем говорить с Шакуром о бое. Я всем это говорил с самого начала. Я даже сказал Карлу Великому, что буду сражаться со Стивенсоном, не так ли?»

Райан 20 апреля проведет титульный бой против Девина Хэйни в первом полусреднем весе. На кону поединка будет стоять титул по версии WBC.

К этой встрече Гарсия подходит после досрочной победы над Оскаром Дуарте. Хэйни ранее одолел по очкам Реджиса Прогрейса. Стивенсон в последнем бою аналогичным образом выиграл у Эдвина Сантоса.