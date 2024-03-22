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    Шакур Стивенсон может стать следующим оппонентом Райана Гарсии

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Девин Хэйни Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Звездный американский боксер Райан Гарсия назвал условие, при котором он в ближайшее время согласен будет подраться с чемпионом мира в легком весе по версии WBC Шакуром Стивенсоном.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Я хочу реванш с "Танком". Если я не смогу добиться реванша, мы начнем говорить с Шакуром о бое. Я всем это говорил с самого начала. Я даже сказал Карлу Великому, что буду сражаться со Стивенсоном, не так ли?»

    Райан 20 апреля проведет титульный бой против Девина Хэйни в первом полусреднем весе. На кону поединка будет стоять титул по версии WBC.

    К этой встрече Гарсия подходит после досрочной победы над Оскаром Дуарте. Хэйни ранее одолел по очкам Реджиса Прогрейса. Стивенсон в последнем бою аналогичным образом выиграл у Эдвина Сантоса.

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