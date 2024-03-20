Стрикленд конфликтует с UFC и требует реванш с Дю Плесси

Первый номер рейтинга среднего дивизиона UFC сообщил о конфликте с промоушеном из-за нежелания лиги дать ему матч-реванш против

«На самом деле, я мало общаюсь с UFC. Все, что UFC делает, это говорит мне заткнуться. Но позвольте мне рассказать вам кое-что об UFC. Я заслуживаю этот матч-реванш, и, если они не дадут мне его, значит они просто не на стороне фанатов. Я говорю то, что говорят фанаты UFC. Поэтому, когда UFC делает мне выговор, поймите, что лига делает выговор вам, ребята. Тогда Дана сказал, что я победил, Джо Роган сказал, что я победил, мы все знаем, что я победил. Дрикус, выиграй свой титул, как мужчина. Ты знаешь, что получил пояс в подарок. Давай разберемся по-мужски»

Стрикленд проиграл титульный бой на UFC 297 Дю Плесси раздельным решением. Дрикус стал первым чемпионом промоушена из ЮАР.