Роландо Ромеро: Айзек Круз более трудный соперник, нежели Райан Гарсия

Обладатель чемпионского титула по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA Super рассказал , почемудля него более тяжелый соперник, чем

«Круз более вынослив по сравнению с Гарсией. Но Айзек тоже неидеальный боксер. Он широко раскрывается каждый раз, когда наносит удар. У него большая голова, которую трудно не заметить. Хотя я отдам ему должное за его смелость. Круз никого не боится»

Изначально Ромеро должен был драться против Гарсии, но отказался от этого поединка и сделал выбор в пользу Айзека Круза. Райан также нашел себе соперника.

20 апреля Гарсия подерется за титул чемпиона по версии WBC в этом же весе против Девина Хэйни. К данному бою он подходит после досрочной победы над Оскаром Дуарте.