ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
    Все новости спорта

    Роландо Ромеро: Айзек Круз более трудный соперник, нежели Райан Гарсия

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Обладатель чемпионского титула по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA Super Роландо Ромеро рассказал, почему Айзек Круз для него более тяжелый соперник, чем Райан Гарсия.

    Райан Гарсия (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Гарсия (слева)

    «Круз более вынослив по сравнению с Гарсией. Но Айзек тоже неидеальный боксер. Он широко раскрывается каждый раз, когда наносит удар. У него большая голова, которую трудно не заметить. Хотя я отдам ему должное за его смелость. Круз никого не боится»

    Изначально Ромеро должен был драться против Гарсии, но отказался от этого поединка и сделал выбор в пользу Айзека Круза. Райан также нашел себе соперника.

    20 апреля Гарсия подерется за титул чемпиона по версии WBC в этом же весе против Девина Хэйни. К данному бою он подходит после досрочной победы над Оскаром Дуарте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры