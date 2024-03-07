Сен-Дини: Для меня было бы честью отправить Порье на пенсию

На пресс-конференции к турниру UFC 299 рассказал , что думает о возможном завершении карьеры его соперника

«Для меня было бы большой честью отправить Порье на пенсию, но это его решение, и я не знаю, в какой он форме. Мы узнаем это в выходные. Дастин отличный боец, и я очень рад встретиться с ним. Я знаю, что это будет кровавый бой»

Противостояние Сен-Дини и Порье станет со-главным событием вечера на UFC 299. Бенуа занимает 12-ю строчку в рейтинге легкой весовой категории. Ранее он выиграл 5 боев кряду досрочно.

Дастин Порье располагается на третьей позиции. Он бывший временный чемпион в легком весе. В предыдущем своем поединке Дастин потерпел поражение нокаутом от Джастина Гейджи.