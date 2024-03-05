Джарелл Миллер может стать следующим соперником Деонтея Уайлдера

Спортивный промоутер, представляющий интересы топового боксера-тяжеловеса сообщил , что его клиент может подраться с

«Бой Джарелла и Деонтея Уайлдера может оказаться интересным — они выступают на одном уровне. Май или июнь стал бы идеальным вариантом. Думаю, что впереди у Джарелла большие бои. У него только одно поражение на ринге, поэтому он определенно заслуживает еще одного громкого боя. Даниэль Дюбуа пока лучший боец, с которым он дрался»

Джарелл Миллер в своем последним поединке уступил техническим нокаутом в десятом раунде бывшему обладателю регулярного титула WBA Даниэлю Дюбуа в декабре прошлого года.

На том же турнире Уайлдер проиграл свой поединок единогласным решением судей Джозефу Паркеру. Напомним, что Деонтей ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC.