Эрцег бросил вызов Морено после победы нокаутом над Шнеллом на UFC Vegas 87

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весеполучил вызов на поединок от 12 номера рейтинга их категории

На турнире в Лас-Вегасе, состоявшемся в ночь со 2 на 3 марта, австралиец нокаутировал в первом раунде Мэтта Шнелла, занимавшего девятую строчку в ростере этого дивизиона.

Благодаря данной победе, Эрцег должен ворваться в топ-10 наилегчайшего дивизиона. В UFC он выиграл все свои 3 поединка. Экс-чемпион Морено сейчас идет на серии из двух поражений кряду.

Мексиканец на предыдущем турнире UFC Vegas 86 уступил раздельным решением судей Брэндону Ройвалу. До этого Морено также проиграл обладателю титула Александре Пантоже.