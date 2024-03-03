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    Эрцег бросил вызов Морено после победы нокаутом над Шнеллом на UFC Vegas 87

    Бои ММА UFC Брэндон Морено
    Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено получил вызов на поединок от 12 номера рейтинга их категории Стива Эрцега.

    Брэндон Морено
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    Брэндон Морено

    На турнире в Лас-Вегасе, состоявшемся в ночь со 2 на 3 марта, австралиец нокаутировал в первом раунде Мэтта Шнелла, занимавшего девятую строчку в ростере этого дивизиона.

    Благодаря данной победе, Эрцег должен ворваться в топ-10 наилегчайшего дивизиона. В UFC он выиграл все свои 3 поединка. Экс-чемпион Морено сейчас идет на серии из двух поражений кряду.

    Мексиканец на предыдущем турнире UFC Vegas 86 уступил раздельным решением судей Брэндону Ройвалу. До этого Морено также проиграл обладателю титула Александре Пантоже.

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