Ортега получил бонус за выступление вечера в бою с Родригесом

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весеполучил от промоушена бонус в размере 50000 долларов за лучшее выступление вечера на прошедшем турнире в Мексике.

В рамках со-главного события вечера он победил в третьем раунде удушающим приемом Яира Родригеса, проигрывая по ходу поединка по очкам.

Ортега занимает четвертую строчку в рейтинге полулегкого веса. Для него это был первый поединок за полтора года в связи с травмой колена. Родригес потерпел уже второе поражение кряду.

Ранее Яир в поединке за титул чемпиона UFC в полулегком весе летом прошлого года уступил техническим нокаутом в третьем раунде Александру Волкановски.