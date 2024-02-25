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    Феррейра бросил вызов Нганну после победы над Бейдером

    Бои Бокс ММА UFC Энтони Джошуа Франсис Нганну Bellator PFL
    Чемпион новой объединенной организации PFL и Bellator в тяжелом весе Ренан Феррейра обратился к Фрэнсису Нганну с предложением об очном поединке.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Я здесь настоящая проблема. Я побил очередной рекорд. Фрэнсис, где ты? Я жду тебя. Вперед, давай сделаем это. Мне всегда хотелось биться с лучшими»

    Ренан Феррейра на прошедшем турнире PFL vs Bellator в главном событии вечера одолел нокаутом в первом раунде Райана Бейдера. Для победы бразильцу понабилась всего 21 секунда.

    Феррейра стал обладателем самого быстрого досрочного финиша в истории тяжелого дивизиона PFL. Нганну — экс-чемпион UFC в категории до 120 кг. Сейчас у Фрэнсиса действующий контракт с PFL.

    При этом он продолжает выступать на профессиональном ринге. 8 марта камерунец проведет очередной бой по правилам бокса с Энтони Джошуа.

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