Феррейра бросил вызов Нганну после победы над Бейдером

Чемпион новой объединенной организации PFL и Bellator в тяжелом весес предложением об очном поединке.

«Я здесь настоящая проблема. Я побил очередной рекорд. Фрэнсис, где ты? Я жду тебя. Вперед, давай сделаем это. Мне всегда хотелось биться с лучшими»

Ренан Феррейра на прошедшем турнире PFL vs Bellator в главном событии вечера одолел нокаутом в первом раунде Райана Бейдера. Для победы бразильцу понабилась всего 21 секунда.

Феррейра стал обладателем самого быстрого досрочного финиша в истории тяжелого дивизиона PFL. Нганну — экс-чемпион UFC в категории до 120 кг. Сейчас у Фрэнсиса действующий контракт с PFL.

При этом он продолжает выступать на профессиональном ринге. 8 марта камерунец проведет очередной бой по правилам бокса с Энтони Джошуа.