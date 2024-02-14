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    Александр ВолкановскиТитульник Топурии и Волкановски, претендентский бой Сехудо и Двалишвили. Анонс карда UFC 298
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    Волкановски о Топурии: UFC не нужен чемпион, который будет отказываться от боев

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски
    Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски объяснил, почему его очередной соперник Илия Топурия не заслуживает носить его пояс.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Я хочу, чтобы после меня в дивизионе появился великий чемпион. Но это точно не Илия. UFC не нужен чемпион, который будет отказываться от боев с главными претендентами»

    Ранее Топурия высказался, что, если он возьмет титул, но не будет драться с нынешними представителями топ-5, включая Яира Родригеса, Макса Холлоуэя и Брайана Ортегу.

    Бой Илии с Александром за пояс в полулегком весе возглавит кард турнира UFC 298. К этой встрече претендент подходит без единого поражения в карьере. Ранее Топурия выиграл все 14 боев.

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