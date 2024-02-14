Волкановски о Топурии: UFC не нужен чемпион, который будет отказываться от боев

Действующий чемпион UFC в полулегком весе объяснил , почему его очередной соперникне заслуживает носить его пояс.

«Я хочу, чтобы после меня в дивизионе появился великий чемпион. Но это точно не Илия. UFC не нужен чемпион, который будет отказываться от боев с главными претендентами»

Ранее Топурия высказался, что, если он возьмет титул, но не будет драться с нынешними представителями топ-5, включая Яира Родригеса, Макса Холлоуэя и Брайана Ортегу.

Бой Илии с Александром за пояс в полулегком весе возглавит кард турнира UFC 298. К этой встрече претендент подходит без единого поражения в карьере. Ранее Топурия выиграл все 14 боев.