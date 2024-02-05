Буатси: Если не подерусь с Биволом, то готов встретиться с Ярдом

Британский профессиональный боксер рассказал , с кем планирует провести поединок, если ему не дадут титульник против

«Я чувствую, что должен провести не менее трех боев в этом году. Если не подерусь с Биволом, то готов встретиться с Ярдом. Хотелось, чтобы этот бой состоялся в 2024-м. А уже далее я подерусь с победителем пары Бивол-Бетербиев»

Джошуа в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Дэна Азиза. Британец остался непобежденным и сохранил первую строчку в рейтинге по версии WBA.

Энтони Ярд ранее потерпел поражение техническим нокаутом в поединке с Артуром Бетербиевым в начале прошлого года. С того времени на ринге он больше не появлялся.