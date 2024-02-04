Усика и Фьюри оштрафуют на 10 млн, если кто-то из них еще раз сорвет бой

Организаторы боксерского турнира в Саудовской Аравии внесли изменения в контрактные обязательства

В случае, если кто-то из бойцов еще раз снимется с их очного поединка, то будет оштрафован на 10 миллионов долларов. Изначально противостояние Фьюри и Усика было запланировано на 17 февраля.

Накануне британец заявил, что снимается с турнира из-за рассечения, полученного во время спарринга на тренировке. Ввиду отмены главного боя было принято решение не проводить турнир.

Повторно ивент планируется организовать 18 мая. Напомним, что Усик и Фьюри будут драться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.