Стерлинг потребует бой за второй пояс в случае победы над Каттаром

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе намерен потребовать от руководства промоушена титульный поединок в весовой категории до 66 кг в случае удачного исхода боя против

«В полулегком весе образовался застой. Многие парни уже дрались за титул. Если я выиграю поединок у Каттара, то стану следующим претендентом. UFC обязан дать мне шанс»

Стерлинг дебютирует в полулегком весе на UFC 300 в противостоянии с восьмым номером рейтинга дивизиона Кэлвином Каттаром, который не дрался уже полтора года.

Алджамейн свой последний поединок проводил летом 2023-го. Тогда он потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Шона О’Мэлли и утратил статус чемпиона легчайшего дивизиона.