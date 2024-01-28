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    Сехудо: Если проиграю Двалишили, то окончательно уйду на пенсию

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Петр Ян Генри Сехудо Сборная России
    Третий номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Генри Сехудо рассказал, что будет с его карьерой в случае поражения в поединке с Мерабом Двалишвили.

    Генри Сехудо (справа)
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    Генри Сехудо (справа)

    «У меня есть семья, двое детей. Каждый тренировочный лагерь мне дается очень тяжело. Я здесь для того, чтобы драться за титул. Бой с Двалишвили будет претендентским. Дальнейшее понижение оппозиции меня не интересует. Готов все поставить на кон. Если проиграю Двалишили, то окончательно уйду на пенсию»

    Предыдущий поединок Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей весной прошлого года в битве за титул чемпиона в легчайшем весе.

    Очередной бой Генри против Мераба Двалишвили состоится на UFC 298. К этому противостоянию грузин подходит после победы по очкам над Петром Яном.

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