Адесанья может подраться против Стрикленда или Чимаева

Тренер рассказал , с кем может подраться Исраэль в следующем поединке помимо нового чемпиона UFC в среднем весе

«Исраэль уже вернулся в зал. UFC интересен его поединок с Дю Плесси. Но мы знаем, сможем ли подготовиться в столь короткие сроки. Поэтому рассмотрим варианты поединка против Чимаева и Стрикленда»

Исраэль Адесанья является вторым номером рейтинга в среднем весе. В предыдущем поединке он уступил единогласным решением судей Шону Стрикленду.

После того, как чемпионом в дивизионе стал Дрикус Дю Плесси, UFC планирует свести южноафриканца в поединке с Адесаньей на 300-м юбилейном турнире в апреле.