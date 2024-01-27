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    Адесанья может подраться против Стрикленда или Чимаева

    Бокс/ММА ММА UFC Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Шон Стрикланд
    Тренер Адесаньи рассказал, с кем может подраться Исраэль в следующем поединке помимо нового чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.

    Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд
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    Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд

    «Исраэль уже вернулся в зал. UFC интересен его поединок с Дю Плесси. Но мы знаем, сможем ли подготовиться в столь короткие сроки. Поэтому рассмотрим варианты поединка против Чимаева и Стрикленда»

    Исраэль Адесанья является вторым номером рейтинга в среднем весе. В предыдущем поединке он уступил единогласным решением судей Шону Стрикленду.

    После того, как чемпионом в дивизионе стал Дрикус Дю Плесси, UFC планирует свести южноафриканца в поединке с Адесаньей на 300-м юбилейном турнире в апреле.

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