Холлоуэй: Волкановски проиграет Топурии только в случае травмы

Макс Холлоуэй (слева) Фото: globallookpress.com
«Многие списывают Алекса со счетов из-за его последнего боя. Я понимаю, что Топурия молод и голоден до побед, но Волкановски проиграет ему только в том случае, если травмируется во время тренировочного лагеря. Хотя вероятность этого крайне мала»
Александр Волкановски проведет шестую защиту титула в полулегком весе против Илии Топурии на турнире UFC 298. Свой предыдущий поединок австралиец проиграл нокаутом Исламу Махачеву в первом раунде.
Илия является третьим номером рейтинга полулегковесов. Грузин еще не потерпел в карьере ни единого поражения, а последний бой выиграл у Джоша Эммета по очкам.