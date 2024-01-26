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    Холлоуэй: Волкановски проиграет Топурии только в случае травмы

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй Сборная России Ислам Махачев
    Экс-обладатель титула в полулегком весе UFC Макс Холлоуэй, нынешний первый номер рейтинга, рассказал, в каком случае Александр Волкановски проиграет Илии Топурии.

    Макс Холлоуэй (слева)
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    Макс Холлоуэй (слева)

    «Многие списывают Алекса со счетов из-за его последнего боя. Я понимаю, что Топурия молод и голоден до побед, но Волкановски проиграет ему только в том случае, если травмируется во время тренировочного лагеря. Хотя вероятность этого крайне мала»

    Александр Волкановски проведет шестую защиту титула в полулегком весе против Илии Топурии на турнире UFC 298. Свой предыдущий поединок австралиец проиграл нокаутом Исламу Махачеву в первом раунде.

    Илия является третьим номером рейтинга полулегковесов. Грузин еще не потерпел в карьере ни единого поражения, а последний бой выиграл у Джоша Эммета по очкам.

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