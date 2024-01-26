Холлоуэй: Волкановски проиграет Топурии только в случае травмы

Экс-обладатель титула в полулегком весе UFC, нынешний первый номер рейтинга, рассказал , в каком случаепроиграет

«Многие списывают Алекса со счетов из-за его последнего боя. Я понимаю, что Топурия молод и голоден до побед, но Волкановски проиграет ему только в том случае, если травмируется во время тренировочного лагеря. Хотя вероятность этого крайне мала»

Александр Волкановски проведет шестую защиту титула в полулегком весе против Илии Топурии на турнире UFC 298. Свой предыдущий поединок австралиец проиграл нокаутом Исламу Махачеву в первом раунде.

Илия является третьим номером рейтинга полулегковесов. Грузин еще не потерпел в карьере ни единого поражения, а последний бой выиграл у Джоша Эммета по очкам.