Фрэнсис Нганну уверен в победе над Энтони Джошуа

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«У Энтони нет крепкого подбородка. Если я попаду по нему, он не сможет перенести удар так, как это сделал Тайсон Фьюри. Джошуа уже проигрывал. 8 марта я собираюсь на нести ему очередное поражение»
Нганну сейчас занимает десятое место в рейтинге боксеров-тяжеловесов по версии WBC. На профессиональном ринге камерунец провел только один бой и потерпел в нем поражение раздельным решением судей Тайсону Фьюри.
Джошуа ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и WBO. К бою с Фрэнсисом он подходит после досрочной победы над Отто Валлином.