Фрэнсис Нганну уверен в победе над Энтони Джошуа

Камерунский боец ММА и профессиональный боксер уверен в победе в предстоящем поединке против, который состоится 8 марта.

«У Энтони нет крепкого подбородка. Если я попаду по нему, он не сможет перенести удар так, как это сделал Тайсон Фьюри. Джошуа уже проигрывал. 8 марта я собираюсь на нести ему очередное поражение»

Нганну сейчас занимает десятое место в рейтинге боксеров-тяжеловесов по версии WBC. На профессиональном ринге камерунец провел только один бой и потерпел в нем поражение раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

Джошуа ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и WBO. К бою с Фрэнсисом он подходит после досрочной победы над Отто Валлином.