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    Эммет не видит фаворита в титульном бою Топурии и Волкановски

    Бокс/ММА ММА UFC Ислам Махачев Александр Волкановски Сборная России
    Бывший претендент на временный титул UFC в полулегком дивизионе Джош Эммет не видит фаворита за основной пояс в их весе между Илией Топурией и Александром Волкановски.

    Джош Эммет (справа)
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    Джош Эммет (справа)

    «Волкановски один из лучших бойцов Р4Р. Он не раз доказывал, что люди ошибаются в нем. Топурия молод и голоден до побед. Илия намерен финишировать его в первом раунде, но мне все равно сложно ставить против доминирующего чемпиона»

    Титульный поединок в полулегком весе с Александром Волкановски и Илией Топурией состоится на UFC 298. Австралиец подходит к этому бою после поражения от Ислама Махачева в противостоянии за второй титул.

    Топурия ранее одолел единогласным решением судей Джоша Эммета. Сейчас грузинский боец занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

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