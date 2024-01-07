Эммет не видит фаворита в титульном бою Топурии и Волкановски

Бывший претендент на временный титул UFC в полулегком дивизионе не видит фаворита за основной пояс в их весе между

«Волкановски один из лучших бойцов Р4Р. Он не раз доказывал, что люди ошибаются в нем. Топурия молод и голоден до побед. Илия намерен финишировать его в первом раунде, но мне все равно сложно ставить против доминирующего чемпиона»

Титульный поединок в полулегком весе с Александром Волкановски и Илией Топурией состоится на UFC 298. Австралиец подходит к этому бою после поражения от Ислама Махачева в противостоянии за второй титул.

Топурия ранее одолел единогласным решением судей Джоша Эммета. Сейчас грузинский боец занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.