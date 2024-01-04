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    Эриксон Лубин бросил вызов Джермеллу Чарло

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Эриксон Лубин бросил вызов звездному бойцу Джермеллу Чарло.

    Джермелл Чарло (слева)
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    Джермелл Чарло (слева)

    «Я хочу получить матч-реванш против Чарло. Мне нужен второй поединок с ним. В этот раз вы увидите другую версию Лубина. Второй бой сложится абсолютно по-другому»

    Лубин и Чарло провели первый поединок в октябре 2017 года. Тогда Джермелл победил нокаутом менее, чем за 3 минуты и во второй раз защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

    В последнем своем поединке Чарло уступил единогласным решением судей «Канело». Сейчас американцу принадлежат 2 пояса в дивизионе до 69,9 кг по версиям WBC и WBA Super.

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