Эриксон Лубин бросил вызов Джермеллу Чарло

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC бросил вызов звездному бойцу

«Я хочу получить матч-реванш против Чарло. Мне нужен второй поединок с ним. В этот раз вы увидите другую версию Лубина. Второй бой сложится абсолютно по-другому»

Лубин и Чарло провели первый поединок в октябре 2017 года. Тогда Джермелл победил нокаутом менее, чем за 3 минуты и во второй раз защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

В последнем своем поединке Чарло уступил единогласным решением судей «Канело». Сейчас американцу принадлежат 2 пояса в дивизионе до 69,9 кг по версиям WBC и WBA Super.