Бланчфилд и Фиро подерутся в претендентском бою в марте

Представители UFC анонсировали претендентский поединок в женском наилегчайшем весе 31 марта на турнире в Атлантик-Сити.

В нем встретятся Манон Фиро и Эрин Бланчфилд, занимающие второе и третье место в рейтинге дивизиона. Обе девушки не потерпели в UFC ни единого поражения.

Манон, как и Эрин, выиграла ранее 6 поединков кряду. В последнем своем бою француженка одолела единогласным решением судей бывшую чемпионку в минимальном весе Роуз Намаюнас.

Бланчфилд в августе этого года выиграла по очкам у экс-претендентки на титул в наилегчайшем дивизионе Тайлы Сантос. Всего у Эрин 12 побед и одно поражение в карьере.