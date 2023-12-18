Эдвардс недоволен своим выступлением против Ковингтона

Чемпион UFC в полусреднем весеостался недоволен своим выступлением на турнире в Лас-Вегасе 17 декабря против

«Я не могу назвать этот бой одним из лучших в моей карьере. Я думал, что все будет гораздо активнее. Но Ковингтон уже с первых секунд начал отступать назад. У меня сложилось впечатление, что он просто тянул время»

На UFC 296 Эдвардс во второй раз кряду защитил титул в полусреднем весе. В главном бою вечера он одолел единогласным решением Колби Ковингтона.

«Хаос» по окончании поединка заявил, что его засудили. По мнению Колби, он забрал третий, четвертый и пятый раунды. Для Ковингтона это уже третье поражение в трех титульных боях в UFC.