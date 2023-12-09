Бен Аскрен: Джонс и Аспиналл не позволят Перейре взять третий пояс

Бывший боец UFCсчитает, что нынешний обладатель пояса промоушена в полутяжелом весе не сумеет взять титул в тяжелом дивизионе.

«У Алекса мало шансов против Джона и Тома. У него возникнут большие проблемы в партере. Если бой пройдет в борьбе, то Джонс и Аспиналл не позволят Перейре взять третий пояс»

Алекс является самым быстрым двойным чемпионом в истории UFC. Перейра сумел взять пояса в среднем и полутяжелом дивизионах, проведя в промоушене 7 поединков.

В последнем из них он нокаутировал Иржи Прохазку на турнире UFC 295 в рамках весовой категории до 93 кг. Всего в активе Перейры 9 побед и 2 поражения в ММА.