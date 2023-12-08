Прогрейс: У Хэйни очень слабый удар, он не нокаутер

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весепо версии WBC усомнился в ударной мощи своего следующего соперника

«Я сильный, быстрый и за счет этого вырубаю людей. Хэйни ничего не может. У него очень слабый удар. Этот парень точно не нокаутер.

Титульный поединок Прогрейса и Хэйни пройдет 9 декабря. Для Реджиса это будет вторая защита пояса WBC в первом полусреднем весе. В предыдущем бою он одолел решением Даниелито Зоррилью.

Хэйни подходит к этому поединку после победы по очкам над Василием Ломаченко. Для Девина грядущий бой станет дебютным в весе до 63,5 кг. Большую часть своей карьеры он провел в легком дивизионе, где стал абсолютным чемпионом.