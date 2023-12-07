Морено будет запасным в бою Пантожи и Ройвала

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весеназначен запасным в титульном поединке в их дивизионе между

Бойцы разыграют пояс на турнире UFC 296. Их встреча станет со-главным событием вечера. Морено сейчас занимает первую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

В прошлом поединке он потерял титул, проиграв раздельным решением судей Александре Пантоже. Бой против Брэндона Ройвала будет для бразильца первым в качестве чемпиона.

Его соперник — второй номер наилегчайшего дивизиона UFC. К титульнику Ройвал подходит после победы нокаутом над Матеусом Николау.