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    Павлович и Прохазка отстранены от боев по медицинским показателям

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Иржи Прохазка Сергей Павлович
    По окончании турнира UFC 295 медицинская комиссия опубликовала список бойцов, отстраненных от выступлений в промоушене на полтора месяца.

    Иржи Прохазка (слева)
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    Иржи Прохазка (слева)

    В него вошли бывший претендент на временный титул в тяжелом весе Сергей Павлович и экс-чемпион в дивизионе до 93 кг Иржи Прохазка. Россиянин 12 ноября проиграл нокаутом за одну минуту Тому Аспиналлу.

    Прохазка во втором раунде был финиширован Алексом Перейрой в поединке за вакантный титул в полутяжелом весе. Самую большую дисквалификацию от выступлений получили Маккензи Дерн, Пэт Сабатини и Мэт Фревола.

    Все они проиграли в своих поединках на UFC 295 нокаутами и теперь могут появиться в октагоне не ранее, чем через 3 месяца.

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