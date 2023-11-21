Павлович и Прохазка отстранены от боев по медицинским показателям

Иржи Прохазка (слева) Фото: globallookpress.com
В него вошли бывший претендент на временный титул в тяжелом весе Сергей Павлович и экс-чемпион в дивизионе до 93 кг Иржи Прохазка. Россиянин 12 ноября проиграл нокаутом за одну минуту Тому Аспиналлу.
Прохазка во втором раунде был финиширован Алексом Перейрой в поединке за вакантный титул в полутяжелом весе. Самую большую дисквалификацию от выступлений получили Маккензи Дерн, Пэт Сабатини и Мэт Фревола.
Все они проиграли в своих поединках на UFC 295 нокаутами и теперь могут появиться в октагоне не ранее, чем через 3 месяца.