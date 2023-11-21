Павлович и Прохазка отстранены от боев по медицинским показателям

По окончании турнира UFC 295 медицинская комиссия опубликовала список бойцов, отстраненных от выступлений в промоушене на полтора месяца.

В него вошли бывший претендент на временный титул в тяжелом весе Сергей Павлович и экс-чемпион в дивизионе до 93 кг Иржи Прохазка. Россиянин 12 ноября проиграл нокаутом за одну минуту Тому Аспиналлу.

Прохазка во втором раунде был финиширован Алексом Перейрой в поединке за вакантный титул в полутяжелом весе. Самую большую дисквалификацию от выступлений получили Маккензи Дерн, Пэт Сабатини и Мэт Фревола.

Все они проиграли в своих поединках на UFC 295 нокаутами и теперь могут появиться в октагоне не ранее, чем через 3 месяца.