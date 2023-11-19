Роман Долидзе подерется с Нассурдином Имавовым в начале февраля

Грузинский боец смешанных единоборствпроведет следующий поединок 3 февраля против

Их встреча станет главным событием вечера на турнире UFC Fight Night. Роман подходит к данному поединку в статусе седьмого номера рейтинга среднего дивизиона.

В предыдущей встрече он проиграл единогласным решением судей Марвину Веттори. Имавов в последний раз выходил в октагон 11 июня этого года против Криса Кертиса.

Тот поединок был признан несостоявшимся из-за столкновения бойцами головами. До Кертиса француз уступил единогласным решением Шону Стрикленду.