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    Сехудо призвал UFC отказаться от боя Джонса и Миочича

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Генри Сехудо Сергей Павлович Джон Джонс Сирил Ган
    Экс-обладатель двух поясов UFC Генри Сехудо призвал руководство промоушена отказаться от поединка между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Организация боя между Джонсом и Миочичем тянется уже несколько лет. Фанаты потеряли интерес к этому противостоянию. Я бы лучше посмотрел на то, как Джон подерется с Томом Аспиналлом»

    Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом весе. В предыдущем бою «Костяной» одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

    В октябре Джон получил травму плеча и снялся с поединка против Миочича на UFC 295. Промоушен планирует перенести их бой на следующий год.

    Том Аспиналл 12 ноября завоевал пояс временного чемпиона в тяжелом весе, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

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