Сехудо призвал UFC отказаться от боя Джонса и Миочича

Джон Джонс Фото: globallookpress.com
«Организация боя между Джонсом и Миочичем тянется уже несколько лет. Фанаты потеряли интерес к этому противостоянию. Я бы лучше посмотрел на то, как Джон подерется с Томом Аспиналлом»
Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом весе. В предыдущем бою «Костяной» одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.
В октябре Джон получил травму плеча и снялся с поединка против Миочича на UFC 295. Промоушен планирует перенести их бой на следующий год.
Том Аспиналл 12 ноября завоевал пояс временного чемпиона в тяжелом весе, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.