Сехудо призвал UFC отказаться от боя Джонса и Миочича

Экс-обладатель двух поясов UFC призвал руководство промоушена отказаться от поединка между

«Организация боя между Джонсом и Миочичем тянется уже несколько лет. Фанаты потеряли интерес к этому противостоянию. Я бы лучше посмотрел на то, как Джон подерется с Томом Аспиналлом»

Джонс на данный момент является чемпионом UFC в тяжелом весе. В предыдущем бою «Костяной» одолел Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.

В октябре Джон получил травму плеча и снялся с поединка против Миочича на UFC 295. Промоушен планирует перенести их бой на следующий год.

Том Аспиналл 12 ноября завоевал пояс временного чемпиона в тяжелом весе, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.