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    Вера о бое с О’Мэлли: На UFC 299 я вынесу этот мусор еще раз

    Бокс/ММА ММА UFC Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Марлон Вера в соцсетях высказался о грядущем поединке за пояс против американского бойца Шона О’Мэлли.

    Марлон Вера (слева)
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    Марлон Вера (слева)

    «Я знал, что мы подеремся снова. Давно говорил вам об этом поединке. Уверен, на UFC 299 я вынесу этот мусор еще раз»

    Первый поединок Веры и О’Мэлли состоялся в августе 2020 года. Тогда «Чито» одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Их реванш пройдет на UFC 299, а на кону будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.

    Эквадорец является шестым номером в рейтинге дивизиона до 61 кг. В своем последнем поединке Марлон Вера одолел единогласным решением судей Педро Муньоза.

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