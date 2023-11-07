Вера о бое с О’Мэлли: На UFC 299 я вынесу этот мусор еще раз

Топовый боец легчайшей весовой категории UFCв соцсетях высказался о грядущем поединке за пояс против американского бойца

«Я знал, что мы подеремся снова. Давно говорил вам об этом поединке. Уверен, на UFC 299 я вынесу этот мусор еще раз»

Первый поединок Веры и О’Мэлли состоялся в августе 2020 года. Тогда «Чито» одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Их реванш пройдет на UFC 299, а на кону будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.

Эквадорец является шестым номером в рейтинге дивизиона до 61 кг. В своем последнем поединке Марлон Вера одолел единогласным решением судей Педро Муньоза.