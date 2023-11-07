Вера о бое с О’Мэлли: На UFC 299 я вынесу этот мусор еще раз

Марлон Вера (слева) Фото: globallookpress.com
«Я знал, что мы подеремся снова. Давно говорил вам об этом поединке. Уверен, на UFC 299 я вынесу этот мусор еще раз»
Первый поединок Веры и О’Мэлли состоялся в августе 2020 года. Тогда «Чито» одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Их реванш пройдет на UFC 299, а на кону будет стоять титул чемпиона в легчайшем весе.
Эквадорец является шестым номером в рейтинге дивизиона до 61 кг. В своем последнем поединке Марлон Вера одолел единогласным решением судей Педро Муньоза.