Алмейда в бою с Льюисом установил новый рекорд UFC

Жаилтон Алмейда Фото: globallookpress.com
На прошедшем турнире в Сан-Паулу он удерживал на земле Деррика Льюиса на протяжении 14 минут и десяти секунд. Напомним, что это четвертый показатель за всю историю промоушена.
Встреча Алмейды и Льюиса продлилась все 5 раундов и закончилась победой бразильца единогласным решением судей. Для Жаилтона это уже шестой выигранный поединок кряду.
Всего в его активе 20 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Сейчас Алмейда занимает девятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.