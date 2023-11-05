Алмейда в бою с Льюисом установил новый рекорд UFC

Бразильский тяжеловесстал обладателем нового рекорда UFC в дивизионе до 120 кг по количеству времени контроля в партере соперника.

На прошедшем турнире в Сан-Паулу он удерживал на земле Деррика Льюиса на протяжении 14 минут и десяти секунд. Напомним, что это четвертый показатель за всю историю промоушена.

Встреча Алмейды и Льюиса продлилась все 5 раундов и закончилась победой бразильца единогласным решением судей. Для Жаилтона это уже шестой выигранный поединок кряду.

Всего в его активе 20 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Сейчас Алмейда занимает девятую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.