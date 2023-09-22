Ковингтон: Бои Махачева против карликов — жалкое зрелище

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе высмеял поединки с участием россиянина

«Бои Махачева против Карликов — жалкое зрелище. Он дерется с теми, кто гораздо меньше него и еле-еле побеждает их по очкам. Махачев боится подняться в весе и подраться с соперником вроде меня»

Ислам Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке россиянин одолел единогласным решением судей Александра Волкановски.

Колби является вторым номером рейтинга полусреднего дивизиона. В следующем поединке американец сразится с Леоном Эдвардсом за титул. Бой пройдет на турнире UFC 296.