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    Ковингтон: Бои Махачева против карликов — жалкое зрелище

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Леон Эдвардс Колби Ковингтон Ислам Махачев Александр Волкановски
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон высмеял поединки с участием россиянина Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Бои Махачева против Карликов — жалкое зрелище. Он дерется с теми, кто гораздо меньше него и еле-еле побеждает их по очкам. Махачев боится подняться в весе и подраться с соперником вроде меня»

    Ислам Махачев — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке россиянин одолел единогласным решением судей Александра Волкановски.

    Колби является вторым номером рейтинга полусреднего дивизиона. В следующем поединке американец сразится с Леоном Эдвардсом за титул. Бой пройдет на турнире UFC 296.

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