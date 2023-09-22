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    Гамрот рассказал, за счет чего победит Физиева

    Бокс/ММА ММА UFC Рафаэль Физиев Джастин Гейджи
    Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот, выступающий в легком дивизионе UFC, рассказал, за счет чего победит Рафаэля Физиева в предстоящем поединке.

    Матеуш Гамрот
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    Матеуш Гамрот

    «Я уважаю Физиева. Он очень опасный ударник. Но я считаю себя самым универсальным бойцом в мире. Моя борьба сминает абсолютно любого соперника»

    Гамрот на данный момент располагается на седьмой строчке в ростере дивизиона до 70,3 кг. К очередному бою он подходит после победы раздельным решением судей над Джэлином Тернером.

    Физиев идет шестым в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем бою «Атаман» проиграл решением большинства Джастину Гейджи. Поединок Физиева и Гамрота возглавит кард турнира UFC Vegas 79.

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