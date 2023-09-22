Гамрот рассказал, за счет чего победит Физиева

Польский боец смешанных единоборств, выступающий в легком дивизионе UFC, рассказал , за счет чего победитв предстоящем поединке.

«Я уважаю Физиева. Он очень опасный ударник. Но я считаю себя самым универсальным бойцом в мире. Моя борьба сминает абсолютно любого соперника»

Гамрот на данный момент располагается на седьмой строчке в ростере дивизиона до 70,3 кг. К очередному бою он подходит после победы раздельным решением судей над Джэлином Тернером.

Физиев идет шестым в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем бою «Атаман» проиграл решением большинства Джастину Гейджи. Поединок Физиева и Гамрота возглавит кард турнира UFC Vegas 79.